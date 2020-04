Coronavirus: Daniel Maldini sta bene "non ho più sintomi"

(ANSA) - MILANO, 03 APR - Daniel Maldini è guarito dal Coronavirus. E' lo stesso 18enne attaccante del Milan a confermarlo nelle storie sul profilo Instagram del Milan, in una sessione di Q&A con i tifosi: "Ora sto bene, non ho più sintomi del virus e proseguo con i miei allenamenti".

Daniel Maldini considera il debutto in Serie A a San Siro, avvenuto il 2 febbraio contro il Verona, "l'emozione più grande mai provata per lo sport", definisce l'eredità di suo padre Paolo e di suo nonno Cesare "una responsabilità importante ma alla cui pressione è abituato fin da piccolo", considera "un orgoglio e un onore" far parte della dinastia di cui lui rappresenta la terza generazione e associa la parola "famiglia" al Milan. Maldini indica in Ronaldinho uno dei suoi idoli del passato, in Joao Felix un giocatore che ammira e ringrazia Ibrahimovic per "i tanti consigli" dentro e fuori dal campo.

(ANSA).