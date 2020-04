A Milano 10.391 contagiati, +287

(ANSA) - MILANO, 03 APR - A Milano sono 10.391 i contagiati dal Coronavirus: lo ha detto l'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera su Facebook, spiegando che ci sono stati ieri 387 nuovi positivi. Di questi in città sono stati 166 (per un totale di 4.184).

La crescita è stata di 257 unità a Brescia, dove i contagiati ora sono 9.014 mentre a Bergamo sono stati 144 (in tutto 9315).

Il numero minore di nuovi contagiati si è verificato a Sondrio (20) e a Lodi con 25 casi. (ANSA).