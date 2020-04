Sala: 'Le mascherine devono essere un diritto'

(ANSA) - MILANO, 02 APR - "Io spero che fra non molto potremo uscire e a quel punto le mascherine saranno dannatamente importanti e la disponibilità di mascherine deve essere un diritto". Lo ha sottolineato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando della disponibilità di mascherine in città nel consueto video giornaliero postato sulla sue pagine social.

Sala ha inoltre chiesto di sottoporre a tampone il personale medico, anche delle residenze per anziani, e gli ospiti di quest'ultime. (ANSA).