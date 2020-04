Magliette in vendita per S.Gerardo Monza

(ANSA) - MILANO, 02 APR - Continuano anche in Brianza le iniziative per aiutare la sanità, medici e infermieri a gestire l'emergenza Coronavirus: il brand Velobuco mette in vendita centinaia di magliette sul suo sito internet www.velobuco.it. I proventi di questa vendita - è spiegato in una nota - saranno destinati all'ospedale San Gerardo di Monza.

Le t-shirt sono caratterizzato da una frase 'storica' che veniva pronunciata quando ancora si giocava a pallone per strada o nei cortili come 've lo buco quel pallone', 'portiere volante', 'chi fa questo vince', 'ultimo in porta', 'o gol o rigore' e 'io gioco punta'. (ANSA).