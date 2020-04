Gallera: 'Stiamo allargando numero dei tamponi'

(ANSA) - MILANO, 2 APR - "Il numero di tamponi si sta andando ad allargare, in maniera selettiva ma lo stiamo andando ad allargare". Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, a proposito dei test per accertare l'infezione da coronavirus.

"Stiamo iniziando a tamponare tutti i medici di medicina generale - ha spiegato Gallera - prima tamponavamo solo quelli che avevano un sintomo, adesso li stiamo tamponando tutti.

Stiamo sorvegliando tutti gli operatori, i medici e gli infermieri delle strutture sanitarie e sociosanitarie attraverso il controllo quotidiano della temperatura e a chi ha più di 37,5 viene fatto il tampone. Gli operatori del sistema sanitario sono 300 mila, i medici di medicina generale sono 8 mila. In più tamponiamo tutti quelli che iniziano a guarire". (ANSA).