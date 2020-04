Coronavirus, in Lombardia -165 ricoveri

(ANSA) - MILANO, 02 APR - Sono 11.762 i ricoverati in Lombardia non in terapia intensiva per Covid, 165 in meno di ieri: lo ha detto il vicepresidente della Lombardia Fabrizio Sala in diretta Facebook spiegando che i morti sono stati 367 (in tutto 7.960). Il totale dei positivi è 46.065, ovvero 1.292 in più di ieri, i ricoverati in terapia intensiva sono 1.351, nove più di ieri. (ANSA).