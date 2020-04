Coronavirus: a Milano cala mobilità, -95% in metropolitana

(ANSA) - MILANO, 02 APR - Scende ancora la mobilità a Milano, calano i passeggeri sulle metropolitane, la congestione del traffico in strada, gli ingressi in Area B, Area C e l'utilizzo dei parcheggi di interscambio, come rilevano i dati del Comune di Milano relativi alla scorsa settimana. Sulle metropolitane si registra un calo del -95% di persone, ci sono 70.000 passeggeri al giorno rispetto ai 1.400.000 presenti in media normalmente.

Il traffico misurato dalle telecamere di area B e C è diminuito mediamente del 75%, tra l'80% in meno quello dei residenti e il 67% in meno il traffico dei veicoli di servizio e cioè delle attività commerciali, della logistica e delle attività imprenditoriali e artigianali.

Gli ingressi in Area C, la Ztl del centro a cui si accede pagando un pedaggio, sono calati del 76%, quelli dei taxi del 92%, dei bus turistici del 100%, dei veicoli di servizio del 67%, quelli dei residenti del -81%. Sono quasi azzerate le soste ai parcheggi di interscambio che si trovano in corrispondenza delle stazioni della metropolitana più periferiche, siamo al -98%. (ANSA).