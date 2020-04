Tre big della Premier League puntano su Umtiti

(ANSA) - ROMA, 01 APR - Intorno a Samuel Umtiti continua a montare l'interesse dei club della Premier: dopo il Manchester United spunta il nome dell'Arsenal, una delle squadre di Londra.

Il centrale di difesa del Barcellona, campione del mondo con la Francia in Russia due anni fa, nelle ultime stagioni non è stato al top a causa degli infortuni. Il suo valore, però, resta fuori discussione; tuttavia, il buon rendimento di Clement Lenglet misto alla necessità del club blaugrana di snellire il monte ingaggi, possono dare il via libera alla partenza del giocatore, che interesserebbe - secondo il Daily Mirror - anche al Chelsea.

Umtiti, in ultima analisi, potrebbe essere utilizzato come contropartita tecnica, assieme a un altro compagno, per arrivare a Lautaro Martinez dell'Inter, la cui valutazione dovrebbe avvicinarsi addirittura a 150 milioni, fra cash e calciatori in cambio. (ANSA).