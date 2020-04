Sala: 'Troppa gente in giro, non mollate'

(ANSA) - MILANO, 01 APR - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, nel consueto video sulle sue pagine social, ha fatto appello ai milanesi a "non mollare" con il rispetto delle misure per prevenire il contagio, anche se i numeri negli ultimi giorni hanno mostrato segnali di miglioramento.

"Tornando dalla Barona ho visto abbastanza gente in giro, ognuno avrà avuto i suoi buoni motivi. Ma lasciatemelo dire, questi sono giorni in cui non dobbiamo mollare. - ha detto -.

Stiamo in casa perché i segnali di miglioramento obiettivamente si vedono e non sprechiamo lo sforzo fatto fino ad adesso".

