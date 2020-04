In Inghilterra sicuri, l'Inter non riscatta Sanchez

(ANSA) - ROMA, 01 APR - L'Inter non riscatterà Alexis Sachez a fine stagione dal Manchester United. Lo scrive il The Sun che, però, aggiunge come l'attaccante cileno non rientri neppure nei piani dell'allenatore Ole Gunnar Solskjaer. Tuttavia, i 'Red devils' dovranno elargire a Sanchez un bonus superiore al milione di euro, come era stato pattuito al momento della firma del calciatore.

Sanchez, a parte l'infortunio che lo ha tenuto fermo per diverse settimane, nell'Inter non è riuscito a inserirsi, chiuso com'era dalla coppia Lautaro Martinez-Romelu Lukaku.

L'allenatore Antonio Conte lo ha quasi sempre relegato in panchina, lasciandogli pochi scampoli di partita. (ANSA).