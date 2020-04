Gallera: rallentamento dei contagi in tutta la regione

(ANSA) - MILANO, 1 APR - "La situazione dei contagi in tutta la regione vede un rallentamento: la linea non cresce in maniera esponenziale ma si è livellata, non sta scendendo ma ha rallentato la crescita. Questo, però, a un prezzo altissimo". Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, in collegamento con Italia 7 Gold.

Quanto al calo dei ricoveri "è un dato complessivamente positivo" ha commentato Gallera, anche se "il dato che noi fotografiamo non è quello reale, c'è un grande sommerso. Alla fine conteremo quanti sono i deceduti ma ci sono anche tante persone che fanno la malattia al proprio domicilio e la superano". (ANSA)