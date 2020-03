Ospedale Fiera, 21 Mln da 1.200 donatori

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Sono stati oltre 1200 i donatori che hanno contribuito alla costruzione dell'ospedale in Fiera Milano. Lo ha detto il presidente della Fondazione Fiera Enrico Pazzali, ringraziando "la signora che ha dato 100 euro e chi ha dato 10 milioni". E' grazie a loro che "abbiamo raccolto 21 milioni di euro" con cui è stato realizzata la struttura mostrata oggi alla stampa e in diretta video su Facebook.

In Fiera si è "lavorato in maniera indefessa - ha detto il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana presentando l'ospedale in Fiera - e qui è stato realizzato un ospedale di altissima qualità e tecnologia che potrà diventare un punto di riferimento per la rianimazione per tutto il paese, tanto è vero che il Governo ha già detto di voler riprodurre ciò che è stato fatto in fiera al centro Italia e al sud italia" come "garanzia, diga alle necessità che si dovessero verificare". (ANSA)