Inter: Candreva, Conte è un allenatore fantastico

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - ''L'intensità la fa da padrone con mister Conte, con e senza palla. Lui è fantastico, eccezionale, ci prepara benissimo''. Così l'esterno dell'Inter Antonio Candreva, ospite in una diretta Instagram sul profilo ''Cronache di Spogliatoio'', racconta il tecnico nerazzurro Antonio Conte.

''In questi giorni ci controlla, sia lui che i preparatori, perché è importante continuare ad allenarsi. Siamo tutti in linea per tenersi in condizione'', aggiunge Candreva.

L'esterno parla poi anche dei compagni: ''Siamo un bel gruppo, siamo felici e sul gruppo WhatsApp siamo belli attivi.

Siamo una bella banda. Lukaku? È un giocatore fortissimo con ampi margini di miglioramento, ma anche di un ragazzo d'oro, eccezionale. Si è inserito alla grande, è super intelligente, parla bene 4-5 lingue, sempre disponibile. Veramente super'', conclude Candreva. (ANSA).