A Milano 9.563 controlli, 286 denunce

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Nella giornata di ieri, a Milano, sono state denunciate 286 persone per violazione delle disposizioni sull'emergenza Coronavirus, a fronte di 9.563 controllate. Il dato è stato diffuso dalla Prefettura.

Tre quelle denunciate per false dichiarazioni. "Gli esercizi commerciali oggetto di verifiche - si legge in una nota - sono stati 2.818, con 2 titolari indagati e uno a cui è stata temporaneamente sospesa la licenza". (ANSA)