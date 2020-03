Un aiuto psicologico online per sanitari

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Apre oggi uno sportello gratuito d'ascolto e supporto psicologico per tutto il personale della Sanità sul territorio italiano. Il servizio è fornito dal laboratorio Health Conflict & Psicology, coordinato dal prof.

Guido Veronese, associate professor all'Università Milano-Bicocca, in collaborazione con ADL Cobas.

"Burnout, calo dell'umore, alterazioni dell'equilibrio psico fisico e altre forme di sofferenza? - spiega Riccardo Germani, segretario provinciale dell' organizzazione sindacale -. Grazie a questa collaborazione il personale sanitario potrà essere supportato da uno staff di specialisti. La pandemia da Covid -19 ha già portato via 60 medici, 2 infermieri suicidatosi, diversi soccorritori delle ambulanze morti, Oss stremati, è necessario anche un supporto psicologico".

Il servizio è disponibile via Skype (sportellopisicoogicocovid19) , mail (emergenzapiscologicacovid19@unimib.it, cellulare (3347466236) o telefono fisso (0264484901) e promette risposte entro 24 ore dalla richiesta di sostegno. (ANSA)