Sindaco Brescia: 'Tampone su lavoratori malati'

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - "Ho chiesto al presidente della Regione Fontana e all'Ats di sottoporre a tampone almeno i lavoratori che oggi sono in malattia e che dovranno tornare a lavorare". Lo ha detto il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono.

"E' importante perché parliamo di persone che non sono state sottoposte a tampone e che rischiano di portare la positività sul posto di lavoro", ha spiegato Del Bono. "Bisogna arginare il virus e serve un passo avanti in questa fase", ha aggiunto.

