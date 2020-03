On-line Academia con chef internazionali

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - E' online una scuola digitale con in cattedra grandi maestri della cucina internazionale.

Acadèmia, questo il nome della piattaforma di e-learning con 96 lezioni in video dal tono - assicurano gli organizzatori - informale e coinvolgente e che consente a tutti di imparare.

Fra i cuochi Iginio e Debora Massari insegneranno i segreti della pasticceria, Davide Oldani quelli dell'alta cucina italiana, chef Hiro le sfumature della millenaria tradizione giapponese. Oppure si potrà scoprire con Sergio Dondoli i trucchi per fare un gelato a regola d'arte e con Flavio Angiolillo come creare cocktail professionali e con Carlotta Perego come rendere la cucina vegana un'esperienza memorabile anche per gli onnivori. Acadèmia è realizzata dalla media company Chef in Camicia e si ispira al modello americano di Masterclass.(ANSA).