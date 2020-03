Gallera, sul contagio le altre Regioni sono indietro di 10 gg.

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Rispetto alla situazione lombarda "nelle altre Regioni sono indietro di circa 10 giorni: c'è una crescita più ampia su numeri più contenuti". Lo ha evidenziato l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, a Mattino Cinque, in merito all'andamento dei contagi da coronavirus. "Io spero che dalle altre parti, avendo avuto la fortuna di partire più tardi e vedere ciò che è successo in Lombardia siano ancora più attenti, per noi ritrovarsi in una situazione così difficile e drammatica come la nostra", ha detto Gallera.

Anche per l'assessore, questa settimana sarà decisiva sopratutto per le regioni del Sud: "Il tema dell'isolamento e del chiudere attività, se applicato in maniera corretta, può aver evitato la nascita di focolai ampi. Noi lo vedremo, se stanno attenti e accorti riescono a prevenire ed evitare quello che accaduto in Lombardia", ha concluso. (ANSA)