Contagi calano anche a Brescia e Bergamo

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Contagi in calo nelle due province più colpite dall'epidemia di coronavirus. A Bergamo i positivi sono aumentati di 137 persone (ieri 178) per un totale di 8.664 mentre a Brescia la crescita è stata di 200 contagiati (ieri 335) per un totale della provincia di 8.213. Nel lodigiano prosegue il trend di aumenti contenuti, +29 rispetto ai +28 di ieri, totale 2.058. (ANSA).