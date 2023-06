S.Margherita Ligure,una settimana di cinema e incontri in piazza

(ANSA) - GENOVA, 27 GIU - Una settimana di proiezioni in piazza. Tra le novità dell'estate di Santa Margherita Ligure c'è anche l'occasione di vedere sul grande schermo le bellezze del territorio ma anche due film ambientati a Santa. Nella centralissima piazza Caprera per una settimana sarà allestito un maxischermo su cui ogni sera saranno proiettati immagini del territorio e film in collaborazione con Ente Parco Portofino, Area Marina Protetta di Portofino, Università di Genova.

Si parte lunedì 10 luglio con le immagini del Parco di Portofino spiegate dalle guide dell'ente, martedì 11 sarà la volta dell'Area Marina Protetta di Portofino con la stessa modalità: immagini mozzafiato dei fondali del mare del Tigullio raccontate dagli esperti.

Mercoledì 12 e giovedì 13 luglio a salire sul palco saranno i ricercatori dell'Università di Genova per parlare di Antartide e Intelligenza artificiale. Nello specifico Stefano Schiaparelli, professore associato di Zoologia all'Università degli Studi di Genova e direttore del Museo nazionale dell'Antartide, illustrerà il tema "Antartide, patrimonio dell'umanità, terra di pace e di scienza", Alberto Diaspro, professore ordinario di Fisica applicata, condurrà i presenti attraverso "L'intelligenza non è artificiale". Nel fine settimana spazio alle pellicole storiche: venerdì 14 giugno sarà proiettato "Torna a Settembre" film del 1961 con Gina Lollobrigida e Rock Hudson girato proprio a Santa Margherita Ligure.

Sabato 15 giugno, un'altra pellicola realizzata a "Santa" e cioè "Il Volpone" film del 1988 con nel cast Paolo Villaggio, Enrico Montesano, Eleonora Giorgi.

A chiudere la settimana la proiezione della commedia più famosa di Gilberto Govi "Maneggi per maritare una figlia". Tutte le proiezioni, con il supporto tecnico dell'associazione culturale Limelight, inizieranno alle 21:30. In caso di maltempo le serate si terranno all'Auditorium. (ANSA).