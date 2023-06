S.Margherita Ligure, torna 'Corrierina del mare' gratis e green

(ANSA) - SANTA MARGHERITA LIGURE, 12 GIU - È operativa a partire da oggi, in anticipo di una ventina di giorni rispetto all'estate degli anni scorsi, la Corrierina del Mare, servizio di bus gratuito da e per le spiagge di Santa Margherita Ligure, che rimarrà in funzione sino a domenica 10 settembre. La Corrierina del Mare è proposta dal Comune di Santa Margherita Ligure in collaborazione con Amt in modo da offrire a residenti e ospiti un servizio di collegamento giornaliero gratuito tra le frazioni e i punti principali della cittadina, per raggiungere comodamente il centro, la stazione ferroviaria e le spiagge.

Il servizio è attivo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica con frequenza delle partenze a una media di venti minuti di distanza l'una dall'altra. Oltre all'inizio anticipato del servizio, la Corrierina del Mare presenta, in questa estate 2023, un'altra novità: il mezzo che verrà utilizzato a partire dal mese di luglio sarà elettrico, a conferma di una sempre più spiccata vocazione green da parte del Comune di Santa Margherita Ligure.

"La Corrierina del Mare è ormai diventato un servizio che identifica in tutto e per tutto l'estate del nostro Comune - ha detto il sindaco Paolo Donadoni - cercando di coniugare al meglio l'attenzione all'ambiente e la qualità dell'offerta di accoglienza. Il tutto grazie all'impegno di tanti e alla sinergia tra pubblico e privato. Ringrazio in proposito sia Amt che gli operatori turistici e balneari e gli albergatori per la sempre proficua collaborazione". (ANSA).