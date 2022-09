Due semafori a regolare il turismo di fine stagione a Santa

(ANSA) - GENOVA, 29 SET - Terminata l'estate, riprendono i lavori lungo la Sp 227 che conduce alla frazione di Paraggi e a Portofino. Il motivo è l'apertura di due cantieri, previsti per i prossimi giorni, che comporteranno appunto l'installazione di impianti semaforici che regoleranno il traffico a senso unico alternato.

La presenza di turisti, soprattutto stranieri, sta allungando la stagione che di per sé, gli operatori, considerano da record. Ma l'inizio dei lavori non può essere rinviato per non creare disagi agli altri periodi di maggior afflusso e cioè Natale e Pasqua.

Iren aprirà infatti il cantiere per la realizzazione del terzo lotto del risanamento delle condotte idriche e fognarie. Il tratto su cui si interviene è lungo 400 metri. Si tratta dell'ultima parte dell'intervento che collega Paraggi al depuratore: la durata stimata dei lavori è di circa due mesi (si conta di rimuovere il cantiere entro Natale) poi a metà gennaio ulteriore intervento per ultimi allacci e collaudo (circa 15 giorni). E infine la riasfaltatura completa per la quale occorrerà attendere un periodo di assestamento degli scavi (comunque entro Pasqua 2024).

Il secondo cantiere si rende necessario per il completamento dei lavori di protezione e consolidamento della Sp 227. Lunghezza dell'intervento 360 metri dal civico 34 di lungomare Rossetti sino a Capo Nord circa. La durata stimata dei lavori è di due mesi.

«Abbiamo cercato di studiare tempi e modalità per minimizzare i disagi - dichiara il Sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni - Si tratta di due opere di grande importanza, da realizzarsi con mezzi e dotazioni imponenti. La durata dei lavori deve peraltro considerarsi una stima di massima, in quanto entrambi i cantieri saranno influenzati dalle condizioni climatiche e meteomarine». (ANSA).