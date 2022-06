Estate: Santa Margherita conferma bus gratis per le spiagge

(ANSA) - GENOVA, 30 GIU - Come ogni estate il Comune di Santa Margherita Ligure, in collaborazione con AMT, propone a residenti e ospiti La Corrierina del Mare, un servizio di collegamento giornaliero gratuito tra le frazioni e i punti principali della cittadina. Il servizio consente di raggiungere comodamente il centro città, la stazione ferroviaria e le spiagge.

La Corrierina del Mare è un servizio gratuito in funzione dall'1 luglio, fino al 4 settembre 2022 e sarà attiva tutti i giorni da lunedì a domenica, dalle 6.30 alle 20.30.

Fino alle 9.50 è un servizio studiato principalmente per la mobilità dei residenti delle frazioni mentre dalle 9.50 fino alle 12.40 e dalle 14.50 alle 18.00 il servizio diventa a frequenza (ogni 20 minuti). Dalle 18.00 a fine servizio, le corse sono studiate per le esigenze dei residenti.

«La Corrierina del Mare è diventato un servizio che connota la nostra estate - spiega il Sindaco Paolo Donadoni - e l'attenzione all'ambiente e alla qualità dell'offerta dell'accoglienza che la nostra cittadina riesce, grazie all'impegno del pubblico e dei privati, a mettere in campo.

Ringrazio Amt e gli operatori turistici, balneari e albergatori, per la collaborazione». (ANSA).