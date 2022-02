S.Margherita Ligure, presentato primo episodio di This is Us

(ANSA) - GENOVA, 06 FEB - È stata presentata la prima puntata della docuserie This is Us, cortometraggio ideato dal Comune di Santa Margherita Ligure con finalità storiche, turistiche e residenziali. Presenti le autorità civili e militari e i protagonisti del filmato.

I primi 15 minuti, girati nell'arco del 2021 da Barbara Inverni della White&Movie, hanno come titolo 'Be Family' e raccontano, si legge in una nota del Comune "l'alto livello di qualità della vita che offre Santa Margherita Ligure". Lo fa attraverso le interviste di alcuni "nuovi" residenti, italiani o stranieri, che hanno recentemente deciso di trasferirsi nella cittadina del Tigullio; le testimonianze di alcuni sammargheritesi coinvolti rafforzano la consapevolezza di una comunità che ama il proprio territorio. "Siamo andati oltre la solita cartolina - ha detto il sindaco di S.Mrghertita Paolo Donadoni - dando cuore alla nostra bellezza. Lo scopo è quello di raccontare come si vive a Santa Margherita Ligure partendo dal vederci "con gli occhi degli altri", cioè di chi ha scelto la nostra cittadina per viverci. Uno sguardo esterno aiuta a notare cose e particolari che a volte magari noi diamo per scontati. Attraverso il loro racconto abbiamo condiviso la realtà del nostro territorio e la funzionalità dei servizi; quindi Santa Margherita Ligure, non solo dal punto di vista della bellezza paesaggistica e ambientale, ma anche per la qualità dei servizi che offre". Il progetto This is Us è al centro di una campagna promozionale avviata dal Comune di Santa Margherita Ligure attraverso canali nazionali ed esteri. È disponibile sul sito turistico dell'ente livesanta.it. Nel 2022 sarà in lavorazione il secondo episodio dedicato ad altre peculiarità. Il progetto This is Us prevede in tutto 5 episodi. (ANSA).