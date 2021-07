Torna la Corrierina del Mare

(ANSA) - GENOVA, 03 LUG - Torna a "navigare" per le strade di Santa Margherita Ligure la Corrierina del Mare (linea 79). Anche quest'anno l'Amministrazione comunale non ha voluto far mancare a residenti e ospiti il servizio gratuito da Bandiera Blu da e per le spiagge, i quartieri collinari e le frazioni. «In questi mesi di difficoltà abbiamo sempre lavorato, non solo per gestire l'emergenza sanitaria ma per la ripartenza guardano al futuro.

Lo abbiamo fatto confermando tutti i servizi tra cui quello della Corrierina del Mare, nello specifico, grazie alla sinergia con il Gruppo Albergatori, il Gruppo Balneari di Santa Margherita Ligure - Portofino e Amt che ringrazio», dice il sindaco Paolo Donadoni.

Il bus navetta è disponibile tutti i giorni di luglio e agosto ogni 20 minuti tra le 9:40 e le 12:40 e dalle 14:40 alle 18:00.

I due capolinea sono il Covo di Nord Est e, alternati, via Baiucca e via Mortero. (ANSA).