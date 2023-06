Sarchi nuovo direttore sanitario di Alisa

(ANSA) - GENOVA, 26 GIU - Pierangelo Sarchi, 59 anni, originario di Borni (Pavia) è il nuovo Direttore sanitario di Alisa. La sua nomina è stata deliberata dal Direttore generale Filippo Ansaldi. Ha diretto aziende sanitarie della Lombardia, ha attivato il padiglione Dea del San Matteo di Pavia, ha fatto parte dell'Unità di Crisi per la gestione dell'emergenza Covid a Melegnano dove ha favorito la tempestiva riorganizzazione delle attività con trasformazione di aree assistenziali, consentendo fra l'altro, in pochi giorni, di triplicare i posti letto di terapia intensiva.

"Sono certo - ha detto Ansaldi - che Sarchi darà impulso alle attività della Direzione Sanitaria in questa fase di grande trasformazione per la sanità ligure. La sua esperienza sarà preziosa".

"È per me - ha affermato Sarchi - un grande onore ricevere questo incarico. Intendo assolvere l'incarico con spirito di sacrificio, dedizione e imparzialità con l'intento di contribuire a perseguire e progressivamente raggiungere gli obiettivi che mi saranno assegnati in aderenza a quanto stabilito da Regione Liguria".

Laureato in Medicina e Chirurgia e Specializzato in Igiene e Medicina Preventiva all'Università degli Studi di Pavia, Sarchi ha proseguito la formazione all'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia conseguendo l'attestato della Scuola Avanzata in Formazione Integrata. E all'Istituto Superiore di Sanità ha frequentato numerosi corsi di Epidemiologia Applicata. (ANSA).