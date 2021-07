Cantieri autostrade: Liguria, Governo risponda su rimborsi

(ANSA) - GENOVA, 20 LUG - La Regione Liguria sollecita il Governo a rispondere alla richiesta di rimborso dei danni provocati dai cantieri autostradali alle imprese e al settore dell'autotrasporto. Lo fa attraverso la risposta dell'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti a un'interrogazione in Consiglio regionale sul tema presentata dal consigliere Armando Sanna (Pd-Articolo Uno). "Il 28 giugno scorso la Camera di Commercio ha inviato una richiesta di rimborso da 300 milioni di euro per il quinquennio 2021-2025 al viceministro delle Infrastrutture Teresa Bellanova.

- sottolinea Benveduti - La Regione Liguria, di concerto con le associazioni di categoria ha predisposto il dossier presentato dalla Camera di commercio al Ministero, per l'attivazione di misure compensative ai danni provocati dai cantieri autostradali in termini di calo del fatturato, riduzione della marginalità, extracosti e perdita di competitività. Credo che sarebbe solo un tampone per alleviare il dolore di ciò che è successo fino ad adesso in Liguria. Ritengo che sia indispensabile che l'organizzazione dei cantieri e la gestione formale del Mims ottimizzino la vita dei cittadini e dei lavoratori liguri.

Vediamo tanti cantieri aperti lungo le autostrade, ma non sempre vediamo tante persone lavorarci". (ANSA).