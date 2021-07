Parchi: Consiglio Liguria, sì unanime a progetto ciclovia

La proposta di Federparchi per realizzare la 'Ciclovia dei parchi liguri' fa un passo avanti ottenendo il sostegno dell'intero Consiglio regionale della Liguria, che all'unanimità ha approvato un ordine del giorno sul progetto.

Il documento, presentato dal consigliere Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno), impegna la Giunta Toti ad "accogliere in linea di massima la proposta di Federparchi per realizzare la Ciclovia dei parchi liguri, a prevedere il finanziamento di colonnine per la ricarica delle bici elettriche e la relativa segnaletica utilizzando risorse eventualmente stanziate da Pnrr.

Inoltre prevede di inserire il progetto "fra le proposte finanziabili con il Next Generation viste le caratteristiche affini alla linea di finanziamento europea e infine ad attingere a ogni altra fonte possibile di finanziamento regionale e nazionale". Nel testo si ricorda che Federparchi ha proposto alla Regione Liguria la realizzazione della 'Ciclovia dei parchi liguri', cioè un percorso di circa mille chilometri interamente su viabilità già esistente che parte da Ventimiglia fino ad arrivare a La Spezia.

L'assessore ai Parchi Alessandro Piana ha condiviso il provvedimento spiegando che "non era possibile da parte della giunta dare un parere positivo sul piano finanziario, in quanto le risorse non sono ancora definite", e ha chiesto a Rossetti di rendere l'impegnativa dell'ordine del giorno meno stringente rispetto a questo aspetto. Richiesta che è stata accolta dal consigliere.