Informazione: protocollo intesa Corecom-Ordine Giornalisti

Un protocollo di intesa che si pone l'obiettivo di valorizzare il ruolo e il compito dell'informazione alla luce della diffusione delle nuove tecnologie informatiche e dello sviluppo della comunicazione via web è stato firmato questa mattina dal presidente del Corecom della Liguria Vinicio Tofi e dal presidente del Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti Filippo Paganini.

"L'accordo prevede che i due organi scambino conoscenze e competenze per attivare un'assidua vigilanza sul rispetto delle norme o dei princìpi di una corretta informazione. L'Ordine dei giornalisti, inoltre, dovrà collaborare con il Corecom per raccogliere dati che permettano un'analisi del sistema informativo e comunicativo della Liguria", si legge nel documento. "Questo accordo rappresenta un passo importante per accrescere la tutela dei diritti dei cittadini anche sul terreno, solo in parte esplorato, dei nuovi sistemi di comunicazione" sottolinea Tofi. Soddisfatto anche Paganini: "La collaborazione tra Ordine dei Giornalisti della Liguria e Corecom ligure è un passaggio per garantire pluralismo, indipendenza e qualità al settore dell'informazione"