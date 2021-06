La Liguria si candida a Regione europea dello sport nel 2025

(ANSA) - GENOVA, 22 GIU - La Liguria si candida a essere la Regione europea dello Sport nel 2025: lo ha deciso il Consiglio regionale della Liguria approvando una mozione presentata dalla Lega e condivisa dall'assessore regionale allo Sport Simona Ferro. Sono stati 23 i voti a favore (centrodestra, M5S, Pd-Articolo Uno e Linea Condivisa) e 3 gli astenuti (Lista Sansa).

La votazione impegna la Giunta Toti a ufficializzare e procedere alla candidatura della Regione Liguria a diventare 'European region of sport 2025', iniziativa promossa dall'associazione ACES Europe ai sensi del Libro bianco sullo Sport presentato dalla Commissione Europea.

Secondo il consigliere proponente Brunello Brunetto (Lega) la presentazione della candidatura della Liguria "può essere uno strumento per focalizzare l'attenzione sul territorio regionale ed essere lo strumento per diffondere la pratica sportiva come mezzo di tutela della salute". (ANSA).