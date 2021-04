Opposizioni in Regione, va ripensata la campagna vaccinale

(ANSA) - GENOVA, 02 APR - Completare entro aprile la prima dose per tutti over 80, mettere in campo tutte le energie per una operazione straordinaria di recupero delle vaccinazioni dei soggetti ultrafragili, disabili, caregiver e di chi deve essere vaccinato a domicilio e organizzare una rete di appuntamenti capillari della campagna 70-79 nei piccoli Comuni e nei centri dell'entroterra, come già avvenuto per gli over 80. Sono queste le proposte per il piano vaccini delle minoranze in Consiglio regionale formalizzate dal capogruppo Pd Articolo Uno Luca Garibaldi, da Ferruccio Sansa (capogruppo Lista Sansa), Fabio Tosi (capogruppo M5s) e da Giovanni Battista Pastorino (capogruppo Linea Condivisa) che chiedono la "riprogrammazione e un'accelerazione della campagna vaccinale".

In Liguria "metà degli over 80 non ha ancora ricevuto la prima dose di vaccino, prevista per molti a maggio. Ritardano le chiamate delle Asl per le vaccinazioni domiciliari e per gli ultrafragili. Serve capillarità e velocità, ed una campagna omogenea sul territorio ligure. Ad oggi così non è. E si sta delineando una campagna a due velocità". Oltre i numeri della Fiera dove "si è scelto di convogliare tutti gli operatori della sanità privata a scapito del resto del sistema" c'è una rete "che non sta funzionando e che continua a marcare ritardi e mancate risposte. I medici di medicina generale, messi in panchina rispetto alla prima fase, che procedono con il freno a mano, per la scarsa disponibilità dei vaccini messi a disposizione. La rete delle farmacie anch'essa finora con poche adesioni e pochi vaccini. I punti di vaccinazione dell'entroterra e nei piccoli comuni sotto i 5 mila abitanti, sono stati ridotti di numero. Le vaccinazioni a domicilio sono in fortissimo ritardo. Stessa cosa per le vaccinazione dei disabili gravi e dei loro familiari. Il sistema non sta partendo. Idem gli ultrafragili, e i loro caregiver, che stanno ricevendo con molto ritardo le telefonate di prenotazione".

(ANSA).