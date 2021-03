Next Generation EU: istituita commissione Consiglio Liguria

(ANSA) - GENOVA, 29 MAR - All'unanimità il Consiglio regionale della Liguria ha approvato la proposta di istituire una commissione speciale sul Next Generation EU.

La commissione con funzioni di studio e audizione dovrà monitorare l'iter di approvazione del piano europeo, approfondire le linee programmatiche per la Liguria, svolgere studi e iniziative sull'impatto del piano sul tessuto socio economico e ambientale ligure.

Potrà inoltre acquisire ulteriori elementi conoscitivi, contributi e proposte; formulare proposte operative per semplificare procedure e organizzazione regionale per attuare il Ngeu. La commissione durerà un anno dalla data d'insediamento.

(ANSA).