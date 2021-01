Covid: obiettivo vaccinare 1 mln liguri entro settembre

(ANSA) - GENOVA, 19 GEN - "L'obiettivo della Regione Liguria è somministrare il vaccino anti covid agli over 65 entro il primo semestre 2021 e potremmo raggiungere il milione di liguri vaccinati entro settembre 2021". Lo ha detto l'assessore regionale Marco Scajola in Consiglio regionale rispondendo per la Giunta a interrogazioni dei consiglieri Gianni Pastorino (Linea Condivisa), Roberto Centi (Lista Sansa) e Stefano Balleari (FdI). "Non conosciamo ancora la quantità di vaccino riservata alla nostra Regione - ha detto -, però in base a un stima potrebbe essere ragionevole raggiungere il milione di liguri vaccinati entro settembre". (ANSA).