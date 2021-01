Consiglio Liguria: Sansa, Toti va alla radio anziché in aula

(ANSA) - GENOVA, 12 GEN - "Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti oggi non è venuto in Consiglio regionale ma è andato alla radio". Così il capogruppo in Consiglio regionale Ferruccio Sansa (Lista Sansa) stigmatizza via Facebook la partecipazione del presidente della Regione alla trasmissione radiofonica 'Un giorno da pecora' andata in onda oggi su Radio 1 durante i lavori dell'assemblea. Toti non vi ha partecipato per impegni istituzionali sul tema della sanità nel Ponente ligure.

"Oggi Giovanni Toti non si è presentato in Consiglio regionale.

Capita spesso. Toti non ha risposto alle interrogazioni dell'opposizione sul Covid e la salute dei Liguri. Non ha nemmeno delegato un assessore a rispondere. - afferma Sansa - Al Consiglio non si risponde. Alla radio sì". (ANSA).