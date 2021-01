Medusei vede Sommariva, su tavolo rapporti città-porto

(ANSA) - GENOVA, 08 GEN - Il presidente del Consiglio regionale ligure Gianmarco Medusei ha incontrato questa mattina Mario Sommariva, appena nominato presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, nella sede dell'Autorità, in via del Molo, alla Spezia. "Abbiamo affrontato insieme alcuni degli aspetti più importanti relativi allo sviluppo dello scalo e della città. E' stato un incontro molto cordiale - spiega Gianmarco Medusei in una nota - nel corso del quale abbiamo convenuto sull'importanza di tenere insieme le varie anime del territorio, che riguardano sia il contesto urbano che il porto, attraverso il dialogo e il sereno confronto fra Istituzioni. Ci sono, purtroppo, questioni irrisolte da tempo che vanno affrontate, nodi che vanno finalmente sciolti nell'interesse reciproco e ho trovato da parte del presidente la massima collaborazione. E' stato, dunque, un incontro di speranza - aggiunge - per il futuro e per una crescita armonica fra territorio e aree portuali, che sono così importanti non solo per la provincia, ma per la crescita economica di tutta la nostra regione". (ANSA).