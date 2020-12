Trasporti: ok dell'Assemblea a 13 mln di fondi aggiuntivi al tpl

Una variazione di bilancio da 13 milioni e 639 mila euro per finanziare il trasporto pubblico colpito dalla pandemia covid è stato approvata all'unanimità dal Consiglio regionale della Liguria oggi a Genova.

Le risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari e finanziare i servizi aggiuntivi nel settore del trasporto pubblico locale regionale a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza sanitaria.

Un'altra variazione compensativa per 46 milioni e 368 mila euro ha riguardato il bilancio di previsione 2020 per l'assistenza territoriale e il riordino della rete ospedaliera.

Altri 500 mila euro incrementano il contributo ordinario alla Fondazione Teatro Carlo Felice. (ANSA).