Ponte Genova: l'Assenblea al Governo, stabilizzare i precari

(ANSA) - GENOVA, 21 DIC - La conferenza dei capigruppo del Consiglio regionale della Liguria si è presa l'impegno di portare avanti in modo corale presso il Governo e il Parlamento la richiesta di prorogare e stabilizzare i contratti dei 118 lavoratori precari del ponte di Genova, assunti nel 2018 dagli enti pubblici per fronteggiare l'emergenza del crollo. I loro contratti scadono il 31 dicembre 2020 e non sono ancora stati rinnovati nonostante la buona riuscita della ricostruzione. Una delegazione di lavoratori stamani a Genova insieme ai sindacati Cgil e Uil funzione pubblica si è confrontata con la conferenza dei capigruppo del Consiglio regionale. La Uil chiede "che Governo e Parlamento trovino una soluzione per la definitiva stabilizzazione". Il Consiglio regionale si esprimerà attraverso un ordine del giorno firmato da tutte le parti politiche, affinché "i lavoratori dell'emergenza possano continuare ad operare nella pubblica amministrazione grazie all'esperienza acquisita sul campo in questi anni". (ANSA).