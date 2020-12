Teatri: buco 1,7 mln 2020 in Liguria, Regione pensa ristori

(ANSA) - GENOVA, 15 DIC - Ammonta ad almeno 1,7 milioni il buco di bilancio provocato dalla pandemia covid nel 2020 sulle 19 imprese teatrali liguri che occupano più di 400 lavoratori e la stagione 2021 è ancora incerta. E' il quadro emerso in Consiglio regionale durante un incontro tra la conferenza dei capigruppo e i rappresentanti del settore.

L'assemblea ha approvato all'unanimità un ordine del giorno per "dare nuovi ristori alle imprese teatrali e dello spettacolo dal vivo" Il documento sottoscritto da tutti i gruppi impegna la Giunta Toti "a verificare la possibilità di azioni di supporto per le imprese teatrali e dello spettacolo dal vivo che consenta una ripresa della programmazione".

Intanto l'assessore regionale Ilaria Cavo sottolinea che la Regione ha già stanziato 700 mila euro per i lavoratori autonomi, in modo da garantire un voucher aggiuntivo a quanto previsto dal Dl Ristori e chiede che il governo istituisca un fondo extra Fus.

"Il voucher andrà a tutti quei professionisti che hanno lavorato almeno sette giornate tra il 2019 e il 2020 (con Isee sotto i 35mila euro) o 30 giornate (con Isee sotto i 50mila euro) e che rappresentano maestranze, attori, persone che lavorano anche per le imprese teatrali che non hanno potuto godere di nessun intervento di cassaintegrazione" (ANSA).