Parchi: Sansa, Giunta Toti li lascia morire

(ANSA) - GENOVA, 09 DIC - L'istituzione immediata del Parco nazionale di Portofino, un aumento dei fondi regionali destinati all'ambiente e l'impiego dei tecnici della Regione Liguria al servizio degli enti parco: sono le tre proposte alla Giunta Toti avanzate dalla Lista Sansa in Consiglio regionale per "rilanciare il sistema dei parchi liguri e creare nuove occasioni di lavoro nell'economia verde".

"Al Ministero dell'Ambiente non sanno più cosa fare per la creazione del parco nazionale di Portofino che potrebbe nascere subito, portando in Liguria finanziamenti stimati in 20 milioni di euro e centinaia di posti di lavoro anche nell'indotto. Nel turismo. Ma la Regione si è fermata per ascoltare il partito delle doppiette e del cemento - dice il capogruppo Ferruccio Sansa - Ma la questione è molto più ampia e riguarda tutti i parchi liguri che rischiano il collasso perché non hanno fondi e personale. Per andare avanti i parchi hanno bisogno di almeno tre milioni di euro all'anno, ma secondo le previsioni di bilancio la voce da cui viene attinta la somma nei prossimi anni è destinata addirittura a calare".

"Ci sono addirittura zone protette minori come Portovenere, Bric Tana e Piana Crixia che non hanno più soldi in cassa e non ricevono praticamente niente dalla Regione. - denuncia - A Piana Crixia hanno dovuto chiudere sentieri perché nessuno poteva fare manutenzione".

"La Giunta Toti sta lasciando morire i parchi liguri", rincara Sara proponendo di "slegare i finanziamenti ai parchi dalle entrate aleatorie come l'ecotassa". (ANSA).