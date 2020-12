Covid: 178 medici coinvolti in 'Gsat' in Liguria

Le squadre 'Gsat' attive in Liguria sono complessivamente 39 con 178 medici coinvolti e operativi, oltre gli standard previsti dal ministero della Salute, anche nell'Asl 1 di Imperia ne è stata attivata una sulle quattro previste. E' il quadro emerso in Consiglio regionale. I medici coinvolti sono 8 nell'Asl 1 di Imperia, 17 nell'Asl 2 di Savona, 114 nell'Asl3 genovese, 19 nell'Asl4 del Tigullio e 20 alla Spezia.

Sono 24 le squadre attive nella Asl3 (dove secondo i parametri nazionali ne sono previste 14); sono 5 in Asl2 (previste 5); sono 4 in Asl4 (previste 3); sono 5 in Asl5 (previste 4). Solo nell'imperiese è pienamente operativa una sola squadra mentre per le altre tre si sta formando per difficoltà a reclutare il personale sanitario necessario. Ad oggi, in Liguria sono stati effettuati quasi 80 mila tamponi, con circa 100 mila attività complessivamente realizzate, tra visite domiciliari, triage telefonici, tamponi eseguiti al domicilio, presso le rsa e anche presso i punti drive through sul territorio. Nell'imperiese, la squadra gsat pienamente operativa ha effettuato oltre 9 mila tamponi (9166) e ha svolto quasi 11 mila attività (10.756).

(ANSA).