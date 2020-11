Quattro commissioni a Lega-Cambiamo 2 a Lista Sansa-M5S

(ANSA) - GENOVA, 27 NOV - Due presidenze a Cambiamo, due alla Lega, una alla Lista Sansa e una al M5S: è l'equilibrio scaturito dalle elezioni dei presidenti delle commissioni del nuovo Consiglio regionale della Liguria.

Per la prima volta nella storia della Regione si è insediata una commissione Antimafia, con due successive votazioni a scrutinio segreto è stato eletto presidente Roberto Centi (Lista Sansa), Alessandro Bozzano (Cambiamo) è stato eletto vicepresidente.

Per la commissione Affari generali, Istituzionali e Bilancio con un'unica votazione sono stati eletti presidente Lilli Lauro (Cambiamo) e vicepresidente Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno).

Il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino è stato eletto vicepresidente della commissione Salute del Consiglio regionale della Liguria, che sarà presieduta dal consigliere Brunello Brunetto (Lega).

La presidenza della commissione regionale Attività produttive Cultura Formazione e Lavoro, è stata attribuita al consigliere Alessio Piana (Lega), mentre Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) è stato eletto vicepresidente.

Per la presidenza della commissione regionale Territorio e Ambiente è stato eletto il consigliere Domenico Cianci (Cambiamo), la vicepresidenza va al consigliere Davide Natale (Pd-Articolo Uno).

Nella seduta di insediamento della commissione regionale Controlli e Verifica attuazione delle leggi e Pari Opportunità, con due successive votazioni a scrutinio segreto, sono stati eletti presidente Fabio Tosi (M5S) e Veronica Russo (Fratelli d'Italia) vicepresidente.

"Abbiamo voluto che fosse Centi il candidato per la commissione Antimafia, stimato professore, anche per coinvolgere i giovani nella decisiva battaglia contro le mafie. E' importante soprattutto per la Liguria che, dispiace ammetterlo, è terra di mafia", commenta il consigliere Ferruccio Sansa.

"Lavoro e sviluppo del territorio saranno al centro del mio impegno per la Liguria, in particolare in questo momento di difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus", commenta il neo presidente Alessio Piana. (ANSA).