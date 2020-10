Il leghista Medusei presidente del Consiglio della Liguria

(ANSA) - GENOVA, 27 OTT - Il nuovo presidente del Consiglio regionale della Liguria è l'ex assessore alla Sicurezza del Comune della Spezia Gianmarco Medusei (Lega), il nuovo vicepresidente è l'ex sindaco di Sant'Olcese (Genova) Armando Sanna (Pd). La nomina è avvenuta durante la prima seduta dell' XI legislatura. Il voto è stato a scrutinio segreto. Diciotto le preferenze ottenute da Medusei e dodici da Sanna, l'unico assente per motivi personali il capogruppo di Cambiamo! Angelo Vaccarezza. "Vi ringrazio per questo prestigioso incarico", è stato il primo commento di Medusei prima di far sgomberare l'aula alcuni minuti per areare i locali in base alle regole anti covid.

"Il presidente del Consiglio è un ruolo importante di garanzia per tutti, per l'aula consiliare, per il lavoro della Giunta e per tutta la Liguria, - commenta la consigliera di Cambiamo! Lilli Lauro - ringraziamo Medusei, già amministratore locale e assessore comunale, per la sua disponibilità e siamo certi che saprà adempiere al suo suolo con equilibrio".

"La candidatura di Armando Sanna alla vicepresidenza dell'assemblea è una proposta unitaria delle opposizioni, - rimarca il consigliere Ferruccio Sansa (Lista Sansa) - lo abbiamo scelto perché è una persona giovane, ha entusiasmo, idee e progetti per il futuro, una persona originaria dell'entroterra a cui teniamo molto". (ANSA).