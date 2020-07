Coronavirus: commissione inchiesta Liguria si spacca

(ANSA) - GENOVA, 29 LUG - Terminano con una spaccatura i lavori della commissione speciale d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza coronavirus in Liguria istituita dal Consiglio regionale il 17 giugno scorso. Maggioranza e opposizione non sono riuscite a trovare una sintesi d'analisi condivisa. Tre le relazioni della commissione presentate in Consiglio regionale durante l'ultima seduta della X legislatura, la prima illustrata dal presidente della commissione Andrea Melis (M5S) in rappresentanza dell'opposizione fortemente critica nei confronti dell'operato della Giunta Toti, la seconda di maggioranza presentata dal vice capogruppo della Lega Paolo Ardenti che ha difeso l'operato e gli sforzi fatti dalla sanità regionale, la terza di Alice Salvatore (IlBuonsenso).

