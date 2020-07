Commercio: nasce marchio qualità 'Bottega Ligure'

(ANSA) - GENOVA, 08 LUG - Un marchio di qualità 'bottega ligure' per riconoscere gli esercizi di vicinato storici o con prodotti tipici in Liguria. E' la novità prevista dal disegno di legge 'Modifiche al Testo Unico sul commercio' approvato all'unanimità dal Consiglio regionale.

L'assemblea ha accolto un emendamento della Giunta che, per salvaguardare il commercio di prossimità e i piccoli centri urbani, istituisce il marchio "bottega ligure" che verrà attribuito agli esercizi di vicinato e di cui saranno a breve definiti i requisiti definitivi.

"Non solo un riconoscimento alla passione e al sacrificio di decenni di lavoro, ma anche un punto di partenza per estrarre ancora più valore da questa dedizione, - commenta l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti - con progetti di supporto e valorizzazione promozionale del territorio turistico, che veda sempre di più la qualità come fattore distintivo di un commercio sano che costituisce ancora oggi un'importante ossatura delle nostre comunità territoriali".

(ANSA).