Autostrade: Consiglio Liguria, azzerare pedaggi

(ANSA) - GENOVA, 24 GIU - L'azzeramento dei pedaggi autostradali in Liguria da Ventimiglia a Sarzana. Lo chiede un ordine del giorno approvato all'unanimità per alzata di mano dal Consiglio regionale della Liguria oggi pomeriggio a Genova. Il documento, firmato da tutti i capigruppo, impegna la Giunta Toti ad "attivarsi presso i concessionari autostradali per ottenere l'azzeramento dei pedaggi" in seguito dei continui ingorghi che paralizzano il traffico nella rete ligure. La seduta odierna dell'assemblea è iniziata con alcune decine di minuti di ritardo perché "alcuni consiglieri sono rimasti stranamente imbottigliati in autostrada", ha commentato provocatoriamente il presidente del Consiglio Alessandro Piana a inizio seduta.

(ANSA).