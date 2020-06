Turismo: Consiglio Liguria, Governo sostenga settore

(ANSA) - GENOVA, 03 GIU - All'unanimità il Consiglio regionale della Liguria oggi pomeriggio a Genova ha approvato un ordine del giorno che impegna la Giunta Toti "a intervenire da subito presso il Governo per individuare strumenti adeguati che eroghino liquidità ad agenzie di viaggio, tour operator, agenzie di trasporto a noleggio con conducete, guide ed accompagnatori turistici" colpiti dall'emergenza coronavirus. Il documento invita la Giunta Toti "a individuare risorse nel bilancio regionale e nei fondi comunitari per intervenire a fondo perduto a sostegno del settore". Prevista inoltre l'istituzione di un tavolo di confronto tra istituzioni, aziende pubbliche, noleggiatori, cooperative taxi, per verificare la possibilità di integrare il servizio pubblico con i noleggiatori. (ANSA).