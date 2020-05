Lc, Toti apre tutto, ma Consiglio Liguria in streaming

"La Liguria vive uno strano paradosso: il presidente della Regione Giovanni Toti forza per la riapertura anticipata delle attività sul territorio, ma l'assemblea legislativa ligure resta ferma". Lo denuncia il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino. "Prosegue lo stop dei lavori d'aula del Consiglio regionale. - spiega Pastorino dopo le due sedute in via telematica delle settimane scorse - L'incontro di stamattina dell'Ufficio di presidenza sulla programmazione dei lavori si è chiuso con un nulla di fatto. Da tempo l'opposizione ha formulato la richiesta di ripresa dei lavori in aula, chiaramente con tutte le precauzioni del caso a tutela degli uffici tecnici, del personale dei gruppi consiliari e degli stessi consiglieri. Nonostante questo, ci dicono che siamo ancora in fase di accertamento delle condizioni". (ANSA).