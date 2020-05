Fase 2: Toti, primo a voler ripresa Consiglio Liguria

(ANSA) - GENOVA, 11 MAG - "Ho chiesto al presidente del Consiglio regionale della Liguria Alessandro Piana di valutare la ripresa dei lavori dell'assemblea in aula con lettera protocollata il 24 aprile, ben prima della riunione dell'Ufficio di presidenza cui fa riferimento il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino, che deve aver scoperto una sorta di paradosso temporale". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti oggi pomeriggio in una nota replica all'accusa ricevuta dal capogruppo di voler accelerare la riapertura delle attività commerciali mentre l'assemblea legislativa ligure è 'ferma'.

"L'ho fatto contestualmente all'inizio della progettazione della fase 2 in Liguria: è stata una delle mie prime preoccupazioni. Pastorino è arrivato dunque buon ultimo, ed è appunto per un singolare paradosso che vorrebbe riprendermi come se fosse arrivato lui per primo", commenta Toti. (ANSA).