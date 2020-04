Piana ricorda Gamalero

(ANSA) - GENOVA, 24 APR - "Dedichiamo un pensiero all'avvocato Gustavo Gamalero spentosi nei giorni scorsi dopo una lunga e intensa vita dedicata alla cultura, alla politica e all'attività forense, figura di spicco del Partito Liberale, aveva ricoperto negli anni dal 1970 al 1985 gli incarichi di consigliere, assessore e vicepresidente della Regione Liguria".

E' stato il ricordo del presidente del Consiglio regionale della Liguria Alessandro Piana stamani al termine della seduta solenne per il 75/mo anniversario della Liberazione, per la prima volta in videoconferenza a causa dell'epidemia di coronavirus.

L'assemblea ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Gamalero. "A lui si deve la designazione internazionale di Genova come sede del Cinquecentenario della scoperta dell'America, vero punto di svolta nella vita culturale genovese, di cui è sempre stato un protagonista. Esprimiamo alla famiglia il cordoglio dell'assemblea legislativa ligure", sottolinea Piana. (ANSA).