Commissioni Consiglio in videoconferenza

A seguito della prima riunione di commissione in videoconferenza sull'emergenza coronavirus la settimana scorsa i lavori del Consiglio regionale della Liguria continuano a distanza con assessori e consiglieri collegati via video. Domani è prevista la riunione della commissione Attività produttive, cultura, formazione e lavoro con all'ordine del giorno le misure adottate o allo studio, in relazione all'epidemia, presentate dall'assessore al Lavoro Gianni Berrino. Dopodomani è nuovamente convocata la commissione Attività produttive a cui parteciperà l'assessore alla Formazione Ilaria Cavo per illustrare e discutere le misure adottate o allo studio per fronteggiare l'emergenza.